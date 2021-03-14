محمد بن راشد: الإمارات ترحب بتوسيع التعاون مع كازاخستان

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقصر الوطن في أبوظبي، ظهر أمس، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة، أسكار مامين، والوفد المرافق له.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالضيف، معرباً عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الصعد، خصوصاً في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، وغيرها من المجالات، ما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكّد سموّه أن دولة الإمارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية كازاخستان الصديقة، وتأمل أن تتضاعف الزيادة فى حجم التبادل التجاري، وتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عدداً من القطاعات، التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها.

من جانبه، نقل رئيس وزراء كازاخستان إلى سموّه تحيات رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، وتمنياته لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، مهنئاً سموّه والقيادة الرشيدة فى الدولة بالإنجاز العلمي الكبير الذى حققته الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، معتبراً أن هذا الإنجاز مقدر فى كازاخستان، ويعتبر إنجازاً لكل المسلمين والعالم. كما أعرب عن ثقته بنجاج معرض «إكسبو دبي 2020»، الذى سيعقد أكتوبر المقبل.

وبارك صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس وزراء كازاخستان، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين، حيث أكّد سموّه أن «التوقيع على هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، ووضعها في مسارها الصحيح، بما يعكس رغبة وحرص قيادتي الدولتين على توسيع قاعدة الشراكة الثنائية في شتى الميادين ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين».

وشملت هذه الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين مذكرة تفاهم وقّعها كل من وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وميرزا غالييف معظوم، ومذكرة تفاهم ثانية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، وقّعها كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أنا مكولوف بيبوت، والاتفاقية الثالثة بشأن تعديلات على «أبوظبي بلازا» بين «الدار العقارية» ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخية، وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، طلال الذيابي، وأنا مكولوف بيبوت.

كما تمّ التوقيع على بيان مشترك بمناسبة تسيير الرحلة الأولى بين مدينة الماتي الكازاخية والعاصمة أبوظبي، أما الاتفاق الخامس فكان بشأن التنفيذ المشترك للمشروعات في قطاع صناعة التعدين، وقّعه كل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لاستكشاف كازجيولوجي، محمد حسن السويدي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستكشاف كازجيولوجي في كازاخستان، بوران ياييف أنوار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news