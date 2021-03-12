توظيف.. «أبوظبي للتدريب المهني» يوفّر 30 فرصة عمل للمواطنين

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تمكنه من توفير 30 فرصة عمل جديدة للشباب المواطنين في أحد مراكز التسوّق (الهايبر ماركت) الرائدة في أبوظبي، وذلك ضمن برنامج التوطين الخاص بالمركز «التوطين.. تدريب وتمكين».

وأوضح المركز أن الوظائف الشاغرة الـ30 متاحة في تخصص «أمين الصندوق»، أو ما يعرف بـ«كاشير»، براتب شهري 8500 درهم، منوهاً إلى وجود ثلاثة شروط رئيسة للتقدّم إلى الوظيفة، هي «أن يكون المتقدّم لشغل الوظيفة من مواطني الدولة وحاملي خلاصة القيد، وأن يراوح عمره ما بين 18 و30 عاماً على الأكثر، وأن تكون لديه القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية على الأقل».

وذكر أن العمل في هذه الوظيفة يكون بنظام المناوبات (دوام صباحي أو مسائي) لمدة ستة أيام في الأسبوع، مقابل يوم واحد راحة أسبوعية، داعياً الراغبين في شغل هذه الوظيفة إلى سرعة التسجيل عبر الرابط https:/‏‏/‏‏www.actvet.gov.ae/‏‏en/‏‏pages/‏‏eee.aspx

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