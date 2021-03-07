بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب من مناطق العائلات

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة

كشفت بلدية الشارقة عن إخلاء أكثر من 13 ألف مخالف وعازب، خلال ثلاثة آلاف حملة نفذتها أخيراً.

وأكدت البلدية استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية لإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر والعائلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وعزا مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، إخلاء العزّاب والمخالفين من مناطق العائلات إلى توفير البيئة المثالية للسكان، والحفاظ على خصوصية الأسر، وضمان سلامتها وأمنها.

وتتولى البلدية قطع الخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة والتوصيلات الكهربائية العشوائية والمساكن التي تشهد تكدساً في أعداد المخالفين، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تتطلب التزاماً بالتدابير والإجراءات الوقائية، وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأوضح الطريفي أن الحملات شهدت اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المساكن المخالفة، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود الإيجار الموثقة لديها وفق شروط تمنع الطرفين من الإخلال بنظام التسكين، للحفاظ على المظهر الجمالي، وعلى أمن وسلامة وخصوصية الأسر والعائلات.

وأفاد بأن البلدية وسعت نطاق الحملات لتشمل الأبراج السكنية في مختلف مناطق المدينة، بعد رصد مخالفاتتمثلت في تقسيمات هندسية مخالفة أيضاً، فضلا عن التكدس داخل الشقق، وتجاهل التدابير الوقائية من فيروس «كوفيد 19».

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