شرطي في أبوظبي يرفض رشوة ويوقع بالمتورطين

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

أدت أمانة "شرطي" بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي للقبض على مسؤولي إحدى الشركات بعد محاولتهم رشوته بمبلغ مالي، وحالت نزاهته دون تحقيق اغراضهم غير الشرعية مما أسهم في ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشاد قائد عام شرطة أبوظبي ، اللواء فارس خلف المزروعي ، بنزاهة رجال الأمن بشرطة أبوظبي، ومدى حرصهم على اتخاذ الإجراءات الأمنية لردع الخارجين على القانون مؤكدًا على مبادئ النزاهة الوظيفية وتنفيذ الإجراءات الشرطية بكل أمانة وتجرد تجاه كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة المجتمع .

وأضاف: "لن نتهاون في التصدي للفساد وملاحقة مرتكبيه حفاظًا على المال العام وتعزيز شفافية ونزاهة الأداء في العمل الوظيفي، لافتاً لاهتمام شرطة أبوظبي بتفعيل منظومة النزاهة الوظيفية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي لدى العاملين في شرطة أبوظبي".

وأكد الحرص على تعزيز الرقابة الداخلية و الوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية و رفع الوعي حول الأمانة الوظيفية والإحساس بالمسؤولية في مجال العمل وتحري الأمانة باعتبارها من أهم الأولويات التي تعزز قيم النزاهة الوظيفية.

ودعا المواطنين والمقيمين الى عدم التردد للإبلاغ عن جميع ممارسات الفساد التي قد تواجههم عبر خدمة أمان 8002626 أو رسالة نصية 2828 مؤكدًا على سرعة الاستجابة ومدى وكفاءة الاجهزة الامنية في التعامل مع البلاغات .

وذكر أن شرطة ابوظبي تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي حول الإبلاغ عن حالات الفساد، وتغيير المفاهيم والثقافة التي تعيق الإبلاغ عن تلك الحالات، ونشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في ورش عمل وحملات تسهم في بناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news