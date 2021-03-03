وفاة أول سكرتير خاص للشيخ زايد أحمد محمود المحمود البلوشي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي السكرتير الخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أحمد محمود المحمود البلوشي، عن عمر يناهز الـ99 عاماً.

وعمل البلوشي لأكثر من 40 عاماً سكرتيراً خاصاً للشيخ زايد، خلال فترة توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، منذ عام 1958، وحتى عام 1974.

وولد أحمد محمود المحمود البلوشي عام 1923 في منطقة الخريس بمدينة العين، حيث تنقلت العائلة في عدد من مناطق المدينة منذ عام 1958. وعندما توفي جده، جاء الشيخ زايد إلى والده، رحمه الله، وقدم لهم واجب العزاء، وقال لهم: "إن توفي والدكم، فأنا والدكم..". وأمر سموه برعاية شؤون الأسرة، وتولى البلوشي مهام سكرتير خاص حتى عام 1973.

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