«طرق دبي» تُكثِّف جهودها لتوعية العمال وسائقي الشاحنات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تكثيف جهودها التوعوية للعمال وسائقي الشاحنات، ضمن برامجها الموجهة إلى فئات معينة في المجتمع، وفق استراتيجية السلامة المرورية في دبي وخطط التوعية في الهيئة.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة المهندسة، ميثاء بن عدي، أن الهيئة ملتزمة بخططها التوعوية الموجهة إلى جميع أفراد المجتمع للمساهمة في رفع نسبة الوعي المروري والحد من الحوادث المرورية في الإمارة، وأن جهودها في تحسين السلامة المرورية وتعزيز سلامة المشاة أسهمت في خفض وفيات المشاة في دبي بنسبة 81% خلال الفترة من 2007 إلى 2020، وأن الفعاليات التوعوية الموجهة إلى العمال ترتكز على استراتيجية السلامة المرورية في دبي التي تشمل أربعة محاور هي الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة، والتوعية المرورية.

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