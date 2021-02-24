أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبو ظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح "الجمعة" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند 01:42 والجزر الأول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:42 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 07:53 والمد الثاني عند الساعة 21:32 والجزرالاول عند الساعة14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

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