"فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان" يعلن عن قرار تعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم

المصدر: الإمارات اليوم _ عجمان

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا أعلن فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في إمارة عجمان عن قرار تعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم في الإمارة، ليتم الاغلاق في تمام الساعة 11 ليلاً، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ويستثني من القرار مطاعم بيع الوجبات الخفيفة والكافيتريات، والمطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطلبات، وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع، والحدّ من انتشار الفيروس.

ويهيب فريق الأزمات والكوارث بأصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بالقرار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين.

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