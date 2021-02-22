500 مليون درهم لإنشاء شبكة صرف صحي في مويلح

المصدر: الشارقة - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 500 مليون درهم لإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة في منطقة مويلح، التي تعدّ من أكثر المناطق سرعة في التطور العمراني والكثافة السكانية.

وقال رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إن جهود الدائرة تضافرت مع شركائها الاستراتيجيين لوضع خطة متكاملة في مدينة الشارقة حتى عام 2040، تتضمن تطوير قطاع الصرف الصحي وتحديد أولوية تنفيذ مشروعه، لإنشاء نظام صحي متكامل بكلفة اقتصادية مدروسة، بالتزامن مع التطور العمراني والكثافة السكانية المتوقعة في المدينة.

وأضاف أن «الخطة تهدف إلى المحافظة على البيئة، وتقليل عدد الصهاريج، وتخفيض نسبة الانبعاث الكربوني»، مؤكداً أن «ذلك يأتي في إطار سعي الدائرة لتحقيق إعمار حضاري مستدام، ودعم التطور المستمر والمشروعات العملاقة والمبادرات الجديدة الأخرى، المتزامنة مع بناء بنية تحتية تتناسب مع التطور العمراني والنمو السكاني في الإمارة».

من ناحيتها، أكدت مدير إدارة الخدمات العامة في الدائرة، المهندسة هند الهاشمي، أن «المشروع سيسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحويل المنطقة إلى مكان مشجع على العمل والعيش»، لافتة إلى أن «نظام الصرف الصحي في مويلح سيصبح نظاماً متكاملاً ومرناً، يسهم في تطوير البنية التحتية».

ويشتمل نظام الصرف الصحي الجديد للمنطقة على شبكة صرف صحي بطول 58 كيلومتراً، تتخللها 1155 غرفة تفتيش لتغطية منطقة مويلح بالكامل.

وستخدم الشبكة 2129 مبنى قائماً، كمرحلة أولى، على أن تخدم في المستقبل 1218 مبنى آخر.

ويتضمن النظام محطة ضخ تستقبل المياه غير المعالجة من شبكة الصرف الصحي، بسعة 2300 لتر بالثانية، تضخّ لها عبر خط بطول 10 كيلومترات.

وأوضحت الهاشمي أنه جرى تصميم محطة المعالجة باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لتستقبل المياه غير المعالجة بسعة 30 ألف متر مكعب يومياً، كمرحلة أولى، على أن تصل السعة القصوى إلى 130 ألف متر مكعب يومياً، ما يسمح بإنتاج مياه معالجة قابلة للاستخدام في أغراض ري المسطحات الخضراء على مساحة 1.5 مليون متر مربع، مشيرة إلى تصميم شبكة ري للاستفادة من ناتج المياه المعالجة في توسيع الرقعة الخضراء على أطراف الطرق وفي الحدائق والمتنزهات.

وقالت: «عند اكتمال تنفيذ نظام الصرف الصحي ستنخفض أعداد صهاريج نقل المياه على مراحل، بما يتناسب مع إنشاء شبكات الصرف الصحي وتطوير محطة المعالجة، وصولاً إلى التخلص الكامل من الصهاريج، ما سيكون له أثر جيد في المحافظة على البيئة، وتغطية احتياجات المدينة من مياه الري المعالجة لزيادة المسطحات الخضراء».

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