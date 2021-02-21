إنشاء محطة أرصاد جوية في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتفاقية مع شركة «بونديرا كونسلت» الهولندية، لإنشاء محطة أرصاد جوية متطوّرة في المنطقة الوسطى، بهدف تجميع البيانات وإنشاء قاعدة معلومات مناخية للاستفادة منها في إعداد دراسات حول مشروعات الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

وقال رئيس الهيئة، سعيد بالجيو السويدي، إن الهيئة تعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تعزيز الاستدامة، وتعمل على تطوير استراتيجية شاملة للطاقة وإيجاد أفضل الحلول والتقنيات لكفاءة الطاقة وفق أعلى المعايير، من خلال تفعيل التعاون مع كل الجهات لتطبيق أحدث التكنولوجيا في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية، وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة. وأكد أن الطلب المتزايد على الطاقة يحتم المضي قدماً في إيجاد الحلول المناسبة ووضع استراتيجية تُشكل رؤية مستقبلية لدراسات الطاقة المتجددة المتوافرة في إمارة الشارقة.

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