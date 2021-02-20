125 فريقا مدرسيا يتنافسون في مسابقة الروبوتات الموحدة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن مشاركة قياسية في مسابقة الروبوتات الموحدة 2021، حيث يتنافس 375 طالباً من 44 مدرسة على مستوى دولة الإمارات افتراضياً من خلال فرق موحدة لإتمام مهام أسبوعية عبر منصات الكترونية تستخدم تقنيات التلعيب مصُممة خصيصاً للمسابقة. تعتبر مسابقة الروبوتات الموحدة 2021 أكبر مسابقة للروبوتات تستهدف الطلاب من ذوي القدرات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل فئتان عمريتان وهما: بين 8 – 11 عاماً، ومن 12 عاماً فما فوق، وتنقسم المنافسة على يومين، يوم 13 مارس القادم لطلاب المرحلة الابتدائية ويوم 20 مارس لطلاب المرحلة الثانوية.

تضم الفرق الموحدة طلاباً من ذوي القدرات المختلفة بالتعليم الأساسي (لاعبين) جنباً إلى جنب مع أقرانهم من الشركاء الموحدين بمدارسهم ليتعاونا سوياً طوال مدة المسابقة كفريق واحد لإتمام المهام الموكلة إليهم. فالمهام المطلوبة منهم لا تعمل فقط على تعزيز معرفتهم المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات، وإنما أيضاً تعمل على تحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي ومهارات اتخاذ القرار بين الطلاب من ذوي القدرات المختلفة في مناخ يتُيح للجميع المشاركة المتساوية والاستمتاع بتجربة إيجابية.

تقام مراسم تسليم الجوائز عبر الإنترنت في يوم 17 أبريل المقبل حيث يتم الإعلان عن أسماء العديد من الفائزين ضمن الفئات التقنية وغير التقنية أيضاً. مدرسة واحدة سيكون لديها فرصة الفوز بالجائزة الافتتاحية للابتكار من أجل الدمج والتي ستًمنح للمدرسة التي تنجح في إبراز وإظهار كيف يمكن استخدام أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل الروبوتات الموحدة لتعزيز قيم الشمول والدمج بداخلها بشكل فاعل ومستدام.

وبهذه المناسبة صرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي قائلا: "لقد أسعدتنا استجابة المدارس والمعلمين المدهشة لمسابقة الروبوتات الموحدة 2021 للأولمبياد الخاص الإماراتي، ولا سيما في ظل الضغط الذي يعاني منه قطاع التعليم بشكل عام نظراً للظروف الراهنة. للأولمبياد الخاص الإماراتي دور هام في تعزيز نقاط القوة وإمكانيات الطلاب من ذوي القدرات المختلفة ليحصلوا على قدر أكبر من التقدير، وذلك من خلال خلق فرص تمكنهم وتساعدهم على التفاعل مع أقرانهم والتعاون معاً داخل مجتمعهم المدرسي."

في عام 2019، نُظمت أولى فعاليات الروبوتات الموحدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية بأبوظبي حيث شارك ما يقارب 200 طالب من 20 مدرسة في الدولة، واجتمعوا سوياً لبناء روبوتات على مدار ستة أسابيع لتتوج المسابقة في حفل وُزعت خلاله الجوائز وذلك في 16 نوفمبر 2019. وفي نوفمبر 2020، تم تنظيم تدريب افتراضي للروبوتات الموحدة والذي استقطب 196 طالب ضمن 58 فريق موحد من 25 مدرسة على مستوى الدولة. تنظم مسابقة الروبوتات الموحدة 2021 بالتعاون مع الشركاء التعليميين، آتلاب الشرق الأوسط وشركة الدار للتعليم، الشريك التعليمي الرسمي في أبوظبي والعين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news