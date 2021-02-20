«آداب الشارقة» تنظم مؤتمراً دولياً لـ «مكافحة المخدرات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، مؤتمراً دولياً بعنوان «مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين.. تجارب عملية ومقاربات علمية» بعد غد، وفق عميد الكلية، الدكتور حسين محمد العثمان، الذي أوضح أن المؤتمر يتناول من خلال سبع جلسات علمية على مدار يومين مجموعة من المحاور العلمية منها، تجارب المؤسسات الأمنية في مكافحة المخدرات، والتجارب المؤسسية في تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم، والطرق المحدثة للتدخل المبكر في الوقاية من المخدرات، وواقع السياسة الاجتماعية في مواجهة الانتكاسة، والسياق الاجتماعي - الثقافي للإدمان، وتجارب التثقيف والتوعية في مواجهة المخدرات، والبحث العلمي حول المخدرات في العالم العربي، إلى جانب ورشة عمل حول خطر المخدرات.

وأضاف أن المؤتمر يضم 50 ورقة عمل وبحثاً، يقدمها مجموعة من الباحثين والمختصين يمثلون الأجهزة الأمنية، والمراكز المتخصصة، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان ورأس الخيمة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومنظمة الأسرة العربية، وبرنامج خليفة للتمكين (أقدر)، ومركز حماية الدولي في شرطة دبي، ومركز إرادة للتأهيل.

بالإضافة إلى المشاركات من عدد من دول العالم، بهدف توثيق محرضات الإدمان وخصائص المدمنين، وإكساب العاملين في مجالي مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين خبرات وتطبيقات جديدة في مجالهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في ما بينهم، كما يهدف إلى تكريس أفكار هادفة للتنسيق والعمل المشترك من خلال تأسيس شبكات العمل المشتركة لكل من عمليتي المكافحة والتأهيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news