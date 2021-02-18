محمد بن زايد يلتقي حاكم عجمان

المصدر: عجمان - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف في عجمان، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتبادل سموّهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وسبل توفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطن، إضافة إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

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