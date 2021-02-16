أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع «الإمارات اليوم»، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات الآن، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا.

أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية اليوم:

- إنجاز صحي عالمي جديد حققته الدولة بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليون وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها نموذج يحتذى به في مواجهة جائحة #كوفيد19.

- القطاع الصحي: تواصل وزارة الصحة توفير تطعيم لقاح كوفيد19، مع إعطاء الأولوية لكبار السن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم بالإضافة للتركيز على الجرعة الثانية لجميع فئات المجتمع التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في الفترة السابقة.

- القطاع الصحي: نجحنا بفضل الله، في الوصول إلى تطعيم 48.46% من فئة كبار السن، وهو إنجاز يضاف لسجل الدولة سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض والذي سيساهم في السيطرة على فيروس كوفيد19.

- القطاع الصحي: كما تم ولله الحمد تقديم اللقاح لـ 40.48% من إجمالي السكان في الدولة مما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ 50% من إجمالي السكان خلال الربع الأول من هذا العام.

- القطاع الصحي: ويقوم الجهاز المناعي بالجسم إلى التعرف على الجسم الدخيل، وإنتاج أجسام مضادة لتعلم كيفية محاربته.

- القطاع الصحي: يهيئ اللقاح الجسم لمحاربة الإصابه بالعدوى من الفيروس أو أنواع البكتيريا المختلفة، وتحتوي اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبب المرض، أو الشفرة الجينية التي من شأنها خلق الاستجابة نفسها وتحفيز جهاز المناعة.

-القطاع الصحي: لقاح سينوفارم يعمل باستخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي للجسم للفيروس دون المخاطرة بحدوث رد فعل عنيف. ويعمل اللقاح على تحفيز الجهاز المناعي للإنسان وتشكيل أجسام مضادة لمقاومة فيروس #كوفيد19.

- القطاع الصحي: يعمل لقاح فايزر-بيونتيك بتقنية الحمض النووي الريبوزي. ويعني هذا أنه يتم حقن جزء من الشفرة الجينية لفيروس كورونا داخل الجسم، مما يحفزه على البدء في إنتاج بروتينات شبيهه بالبروتين s الموجود على قشرة الفيروس.

- القطاع الصحي: يعتمد لقاح استرازينيكا ولقاح (سبوتنيك-في) Sputnik V على ناقل فيروسي، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس adenovirus تم تعديله وإضافة جزيئات من فيروس كورونا المستجد، ويعد الفيروس ضعيف لكنه كافي لتحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة لمقاومة المرض.

- القطاع الصحي: يركز العديد من الأشخاص حول الاختلافات في اللقاحات وهناك العديد من الاختلافات التي تتعلق بطريقة تصنيعها وحفظها ولكن بالرغم من هذه الاختلافات تتشابه اللقاحات في تحفيز الجسم والخلايا المناعية بإنتاج أجساما مضادة مما يمنح الجسم الحصانه اللازمة في حال التعرض للفيروس.

- القطاع الصحي: أظهرت التجارب السريرية لشركة سينوفارم أن لقاحها بامكانه أن يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا وأن يمنع المضاعفات الناتجة عن المرض، لكن لا أحد يستطيع حتى الآن تحديد مدة استمرار الحماية. كما هو الحال مع كافة اللقاحات المطورة للتصدي لفيروس كورونا.

- القطاع الصحي: بمعنى أنه يمكن لهذه الخلايا أن تتذكر العامل الممرض، في حالة مواجهة العدوى مرة أخرى، وتقوم بتحفيز جهاز المناعة على إعادة إنتاج الأجسام المضادة المقاومة للفيروس.

- القطاع الصحي: من الممكن أن ينخفض مستوى الأجسام المضادة على مدار شهور، لكن الجهاز المناعي يحتوي أيضا على خلايا خاصة تسمى "خلايا الذاكرة" التي قد تحتفظ بمعلومات حول فيروس #كورونا لفترات طويلة قد تصل لسنوات.

- القطاع الصحي: وجد الباحثون أن هذه الخلايا خضعت لدورات عديدة من الطفرات حتى بعد الشفاء، فكانت قادرة على إنتاج أجسام مضادة أكثر فاعلية من تلك التي أحدثتها العدوى في البداية. كما أشارت الفحوصات المخبريه الإضافية إلى أن هذه الأجسام المضادة قادرة أيضاً على التعرف على السلالات المتحورة.

- القطاع الصحي: نعمل حاليا مع الجهات الصحية المعنية لتحديد دورية أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.

- القطاع الصحي: أغلب الإصابات المسجلة تكون بعد الجرعة الأولى والأسباب تعود للتعرض للفيروس من المجتمع قبل تكوين المناعة الكافية في الجسم للوقاية من المرض والتي يتوقع الوصول إليها بفترة لا تقل عن أسبوعين بعد الجرعة الثانية.

- القطاع الصحي: ننصح جميع الأفراد بالالتزام وعدم التهاون بأخذ الجرعة الثانية، لضمان الحصول على أعلى معدل للوقاية من المرض، والاستمرار في الإجراءات الوقائية حتى بعد الحصول على الجرعتين.

- القطاع الصحي: بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بالمرض بعد أخذ الجرعة الأولى، وفي حال الإصابة بدون أعراض أو مع وجود أعراض بسيطة، ننصحهم باستكمال الجرعة الثانية بعد الشفاء التام من المرض.

- القطاع الصحي: لا شك أن اللقاحات هي الوسيلة المثلى لهزيمة هذه الجائحة، وكلما ارتفعت نسبة التطعيم في المجتمع، زادت نسبة المناعة في هذا المجتمع وبالتالي نكون أقرب للوصول للتعافي، فاكتساب المناعة الجماعية من خلال اللقاح هو الوسيلة الأنجح للقضاء على الفيروس.

- القطاع المجتمعي: حرصت القيادة الرشيدة على تضمين المجتمع كأولوية ومراعاة كافة التأثيرات التي قد تنشأ بسبب الجائحة ودعمها بمبادرات وسبل وقائية تضمن سلامته واستقراره.

- القطاع المجتمعي: اتسمت هذه الجائحة بتأثيرها على جوانب مجتمعية عديدة، أبرزها الجانب النفسي، والذي بدوره يؤثر على كافة الجوانب التي قد تسبب تداعيات إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. من الضروري الاستباق بطرق وقائية داعمة للسلامة النفسية والحرص على توفير الدعم النفسي المتخصص.

- القطاع المجتمعي: تكفلت الدولة بسداد تكاليف العلاج للحالات الحرجة المصابة بـ كوفيد19 عن طريق الخلايا الجذعية، كما تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برعاية كافة أسر المتوفين بسبب الفيروس من جميع الجنسيات في الدولة.

-- القطاع المجتمعي: سعياً لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، تم إطلاق مبادرة "خط الدعم النفسي" للعاملين في الخطوط الأمامية، من خلال تخصيص خط هاتف منفصل لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لأبطال خط دفاعنا الأول.

- القطاع المجتمعي: هذا بالإضافة إلى "خط الدعم النفسي" لأفراد المجتمع كافة لتمكينهم من مواجهة التحديات النفسية التي خلّفتها الأزمة، وذلك من خلال قنوات اتصال هاتفي وإلكتروني تحفظ خصوصية الأفراد وأمنهم.

- القطاع المجتمعي: حرصت القيادة الرشيدة على تضمين المجتمع كأولوية ومراعاة كافة التأثيرات التي قد تنشأ بسبب الجائحة ودعمها بمبادرات وسبل وقائية تضمن سلامته واستقراره.

- القطاع المجتمعي: تم إطلاق مبادرة "نحن أهلكم" التي تستهدف كبار المواطنين، وتهدف إلى تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، بالإضافة إلى إطلاق حملة "أنت مهم" والتي استهدفت فئة العمال لتعزيز الاهتمام بالصحة النفسية.

- القطاع المجتمعي: تواصل وزارة تنمية المجتمع تقديم خدمة "تآلف" للاستشارات الأسرية المجانية عن بُعد، إضافة إلى حلقات "تآلف لايف" عبر حساب الوزارة على موقع انستغرام، لتقديم الإرشاد الأسري والخدمات الاستشارية المجانية عن بعد، لجميع أفراد المجتمع.

- القطاع المجتمعي: تم إطلاق الحملة الوطنية للدعم النفسي "لا تشلون هم" والتي تواصلت 7 أسابيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحققت أكثر من 900 ألف تفاعل ومشاركة من مختلف فئات المجتمع.

- القطاع المجتمعي: تعد دولة الإمارات مثالاً حيَاً للتسامح والتعايش وقبول الآخر، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، والتسامح هو بوابة للسعادة النفسية والصحة المجتمعية.

- نهيب بالتركيز على فئات المجتمع التي تحتاج الدعم النفسي بشكل كبير، كالأطفال وكبار السن، وتثقيفهم بالممارسات الإيجابية والنشاطات الداعمة للسلامة النفسية.

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