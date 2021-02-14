سابقة برلمانية الثلاثاء المقبل.. "الوطني" يناقش 3 مشروعات بقوانين وموضوعاً عاماً في جلسة واحدة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، والتي تشهد سابقة برلمانية جديدة، إذ سيناقش المجلس خلالها 3 مشروعات بقوانين اتحادية، بالإضافة إلى موضوع عام.

وتشهد الجلسة توجيه رسالتين من المجلس إلى الحكومة، الأولى بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة الثقافة والشباب" والثانية، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية".

وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان، يناقش أعضاء المجلس، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، بالإضافة إلى مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية.



وفي بند الموضوعات العامة، يناقش المجلس موضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة".

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