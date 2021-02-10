خليفة: أبناء الإمارات حققوا آمال ملايين العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين والأمة العربية، بنجاح مسبار الأمل في مهمته، مشيداً بالجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حوّلوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضْع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكراً على عدد محدود من الدول.

رئيس الدولة: - «أبناء الإمارات حوّلوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب». - «محمد بن راشد تابع المشروع لحظة بلحظة، ومحمد بن زايد سخّر لـ(المسبار) كل الدعم».

وقال سموه: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر عام 2013، على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام».

وأشاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي سخّر له كل الدعم ليتحقق الأمل، ونراه ويراه العالم معنا بانبهار وتقدير، «فكل التحية لسموهما، ولفريق العمل الوطني من باحثين وعلماء».

كما أشاد سموه بالمشروع كونه نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب، ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خصوصاً، والبشرية والمجتمع العلمي عموماً، ومحققاً آمال الملايين من العرب بأن تكون لهم قدم راسخة في مجال استكشاف الفضاء.

وكانت دولة الإمارات دخلت، مساء أمس، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، بعدما نجح «مسبار الأمل»، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر، متوجةً بذلك الـ50 عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971، بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق على مستوى المهام المريخية السابقة، حيث تستهدف المهمة المريخية الاستكشافية الإماراتية، تقديم بينات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن الكوكب الأحمر.

نائب رئيس الدولة: - «وصول (مسبار الأمل) إلى المريخ أعظم احتفال بالذكرى الـ50 للاتحاد». - «الشباب العربي مدعوون لركوب قطار الإمارات العلمي السريع المنطلق بأقصى سرعة». - «الإنجاز الحقيقي الذي نفخر به، نجاحنا في بناء قدرات علمية إماراتية». ولي عهد أبوظبي: - «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يمهد لـ50 عاماً من النهضة العلمية المستدامة». - «وصول (مسبار الأمل) إلى مداره إنجاز عربي وإسلامي.. تحقق بعقول وسواعد أبناء وبنات زايد». - «وصول الإمارات للمريخ يحتفي بمسيرة الـ50 عاماً بما يليق بتجربة الدولة ويعكس صورتها للعالم».

ونجح «مسبار الأمل»، عند الساعة 7:42 مساء أمس، في الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، منجزاً بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلومتر، ليشكل وصوله إلى الكوكب الأحمر، استعداداً لبدء مهمته العلمية من خلال توفير ثروة من البيانات العلمية للمجتمع العلمي في العالم، علامةً فارقةً في مسيرة دولة الإمارات التنموية المتسارعة، وليكون هذا الإنجاز احتفالاً يليق باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات، ملخصاً قصتها الملهمة، كدولة جعلت ثقافة اللامستحيل فكراً ونهج عمل، وترجمةً حيةً على الأرض.

وأصبحت دولة الإمارات أول الواصلين إلى مدار الكوكب الأحمر ضمن ثلاث مهام فضائية أخرى تصل، خلال شهر فبراير الجاري، إلى المريخ، تقودها، بالإضافة إلى الإمارات، كل من الولايات المتحدة والصين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات والأمة العربية بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، حيث حرص سموهما على متابعة اللحظة التاريخية من محطة التحكم الأرضي بـ«مسبار الأمل» بالخوانيج في دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «هذا الإنجاز التاريخي بوصول (مسبار الأمل) إلى المريخ هو أعظم احتفال بالذكرى الـ50 لقيام اتحاد الإمارات.. ويؤسس لانطلاقتها الجديدة في الـ50 عاماً المقبلة.. مع أحلام وطموحات لا سقف لها»، مضيفاً سموه: «سنواصل تحقيق الإنجازات، وسنبني عليها إنجازات أكبر وأعظم».

ولفت سموه إلى أن «الإنجاز الحقيقي الذي نفخر به هو نجاحنا في بناء قدرات علمية إماراتية، تشكل إضافةً نوعيةً للمجتمع العلمي العالمي».

وقال سموه: «نهدي إنجاز المريخ إلى شعب الإمارات وإلى الشعوب العربية.. نجاحنا يثبت أن العرب قادرون على استعادة مكانتهم العلمية.. وإحياء أمجاد أسلافنا الذين أنارت حضارتهم ومعارفهم ظلمات العالم».

وتابع سموه: «نتوج احتفالنا بيوبيل الإمارات الذهبي بمحطة المريخ.. وشبابنا الإماراتي والعربي مدعوون لركوب قطار الإمارات العلمي السريع الذي انطلق بأقصى سرعة».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «نجاح (مسبار الأمل) في الوصول إلى مداره حول المريخ يمثل إنجازاً عربياً وإسلامياً.. تحقق بعقول وسواعد أبناء وبنات زايد، ليضع الدولة في مصاف الدول التي وصلت لعمق الفضاء»، مشيراً سموه إلى أن «وصول الإمارات للمريخ يحتفي بمسيرة الـ50 عاماً بما يليق بتجربة دولتنا ويعكس صورتها الحقيقية للعالم».

وأضاف سموه: «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يمهد لـ50 عاماً جديدة من النهضة العلمية المستدامة في دولة الإمارات».

وعبّر سموّه عن اعتزازه بهذا الإنجاز الإماراتي والعربي التاريخي، الذي قادته الكوادر الوطنية من العلماء والمهندسين الإماراتيين، مؤكداً سموه أن: «ثروة الإمارات الحقيقية والأغلى هي الإنسان.. واستثمار الوطن بأبنائه وبناته يشكّل مرتكزاً أساسياً في كل سياساتنا واستراتيجياتنا التنموية».

وأوضح سموه أن «شباب الإمارات المتسلحون بالعلم والمعرفة، هم الذين سيقودون مسيرتنا التنموية والنهضوية للـ50 سنة المقبلة.. ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أسهم في بناء كوادر إماراتية عالية الكفاءة، مؤهلة لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الفضاء».

- «الإمارات جعلت ثقافة اللامستحيل فكراً ونهج عمل، وترجمةً حيةً على الأرض».

- الإمارات أول دولة في المنطقة، وخامس دولة في العالم، تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

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