المجتمع العلمي العالمي يترقب المرحلة الأخطر في رحلة «مسبار الأمل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استحوذت مهمة الإمارات لاستكشاف الكواكب على اهتمام العديد من المواقع الإلكترونية العالمية المتخصصة بعلوم الفضاء، في ظل اقتراب «مسبار الأمل» من مدار المريخ، حيث نشر موقع «سبيس نيوز» الإلكتروني الأميركي وموقع «phys.org» المتخصص بأخبار الفضاء والعلوم، مقالين ناقشا فيه آخر تطورات المرحلة الأخطر من رحلة «مسبار الأمل» وهي دخول مدار المريخ.

ونشر موقع «سبيس نيوز» الإلكتروني الأميركي المعني بأخبار الفضاء، تقريراً حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ واستعداده لدخول مدار الكوكب الأحمر.

وقال التقرير إن المهمة الفضائية لـ«مسبار الأمل» حملت للقائمين عليها والمتابعين لها مزيجاً من مشاعر الثقة والترقب إزاء فرص دخول المدار بنجاح، في ظل اقتراب المركبة الفضائية الإماراتية من المريخ.

وتطرق التقرير إلى مدى دقة هذه المرحلة التي تُعد واحدة من أكثر المراحل أهمية في المهمة التي انطلقت في يوليو 2020. وذكر أن الفشل في أداء المناورة قد يفشل دخول المركبة الفضائية إلى مدار المريخ، أو قد يؤدي إلى اصطدامها بالكوكب، كما حدث في مهمة «ناسا» الفضائية «مارس كلايمت أوربتر» في عام 1999.

بدوره نشر موقع «phys.org» المتخصص بأخبار الفضاء والعلوم، تقريراً حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ذكر فيه أن «مسبار الأمل» الذي سيصل مدار المريخ يوم الثلاثاء، سيكون الأول من بين ثلاث مهمات فضائية أخرى ستصل إلى الكوكب الأحمر خلال شهر فبراير الجاري.

وأكد التقرير أهداف الإمارات من هذا المشروع والمتمثلة في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الاستكشاف العلمي للفضاء، وأن يكون المسبار مصدر إلهام وأمل لأجيال الشباب في المنطقة.

- «سبيس نيوز» نشر تقريراً حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

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