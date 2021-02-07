غرافيك.. «مسبار الأمل» إلى محطته الأخيرة حول المريخ

المصدر: المصدر: nature.com / إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

بعد انتهاء مرحلة «الملاحة في الفضاء» الناجحة، التي استغرقت نحو سبعة أشهر بمتوسط سرعة تقدر بنحو 121 ألف كيلومتر في الساعة، وثلاث مناورات رئيسة لتوجيه المسار صوب مدار المريخ، بدأ «مسبار الأمل» مرحلة الدخول إلى المريخ، وهي أصعب مراحل المهمة الفضائية وأكثرها خطورة، قبل وصول «المسبار» بنجاح إلى مداره المحدد حول الكوكب الأحمر، ويواجه المسبار في هذه المرحلة أربعة سيناريوهات رئيسة، ثلاثة منها تكلل المهمة بالنجاح، والرابع قد يعني فقدان المسبار في الفضاء أو تحطمه وتكمن صعوبة هذه المرحلة في أن الاتصال يكون منقطعاً مؤقتاً بالمسبار الذي يعمل طوال هذا الوقت بشكل ذاتي، إذ يكون الاعتماد في نجاحها كلياً على عمليات البرمجة التي قام بها مسبقاً فريق العمل عند بناء وتصميم «المسبار»، والتي تصعب تجربتها في ظروف مشابهة على كوكب الأرض. وبعد إتمام هذه العملية بنجاح، سيعاد فحص واختبار جميع الأنظمة والأجهزة العلمية الموجودة على متن «المسبار»، قبل الانتقال إلى المرحلة العلمية التي سيتم خلالها إجراء أول اتصال للمسبار مع المحطة الأرضية.

للإطلاع على الـ4 احتمالات لدخول «المسبار» إلى مداره حول المريخ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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