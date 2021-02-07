شرطة عجمان تكرّم عربياً لأمانته في إعادة مبلغ مفقود من المال

المصدر: الإمارات اليوم _ عجمان

كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان متعاوناً من الجنسية المصرية لأمانته وحرصه على إعادة مبلغ مالي وجده في موقف سيارات أحد المراكز التجارية في إمارة عجمان، وذلك ضمن إطار حرص شرطة عجمان على تكريم المساهمين والمتعاونين معها تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع.

وسلّم النقيب فيصل مروان المطروشي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بالإنابة شهادة التقدير للسيد محمد سيد محمد (مصري الجنسية 41 عاماً)، لأمانته وشعوره بالمسؤولية المجتمعية بإعادة مبلغ من المال وجده في مواقف السوق الصيني في إمارة عجمان، فتوجه على الفور إلى مركز شرطة الجرف الشامل وقام بتسليم المبلغ.

وتقدم رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بالإنابة بالشكر إلى السيد محمد لحسن أمانته ومبادرته الطيبة في التوجه إلى مركز الشرطة لإعادة المبلغ، سعياً في الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته له، داعياً أفراد المجتمع أن يحذوا حذوه.

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