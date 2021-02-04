تعديل ساعات عمل المقاهي ومحلّات بيع الوجبات الخفيفة في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم _ عجمان

في إطار الحرص على سلامة المجتمع وللحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تعديل مواعيد عمل المقاهي ومحلّات بيع الوجبات الخفيفة (الكافيتريات) العاملة في الإمارة لتُغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 5 فبراير لعام 2021، والسماح للكافيتريات بتقديم خدمة توصيل الطلبات بعد الإغلاق، واهابت الدائرة بالمستثمرين من أصحاب تلك المنشآت لضرورة التحقق من تطبيق كافة الاشتراطات التي تم تعميمها سابقاً، إضافة إلى ضرورة التحقق من التزام مرتاديها والزوّار بالإجراءات الاحترازية، كما نوهت الدائرة إلى تكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على المقاهي والكافيتريات للتأكد من التقيّد بالتعميم، وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين بما يضمن المحافظة على سلامة أفراد المجتمع.

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