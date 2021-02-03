"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي تعتمد برتوكولا صحيا وقائيا خاصا بالمجتمع المدرسي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، برتوكولا صحيا وقائيا خاصا بالمجتمع المدرسي من كوادر تعليمية وإداري وطلاب يجرى تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي، واستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في كافة مدارس أبوظبي من 14 فبراير، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

كما اعتمدت اللجنة إتاحة خيار "التعليم عن بعد" لأولياء الأمور حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية تبقى أولوية رئيسية في كافة القرارات المعتمدة.

وقد تلقى 60% من الكوادر الأكاديمية والإدارية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خلال حملة استمرت 10 أيام في نهاية الشهر الماضي في أبوظبي، فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات المؤهلة في الأسابيع القادمة.





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