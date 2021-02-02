"بلدية الشارقة تطلق خدمة الاستعلام عن الدعاوى الإيجارية رقمياً"

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق خدمة الاستعلام عن الدعاوى الإيجارية بصورة رقمية عن طريق الموقع الإلكتروني بحيث يمكن للمتعامل الاستفسار عن القضية ومراحل إنجازها من خلال الموقع، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة المختلفة للاستفسار والاطلاع على مجريات الحكم بها، بهدف توفير أفضل الخدمات للمتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات التي قامت البلدية بإطلاقها مؤخراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي "سابق" والذي تنفذه بالتعاون مع شركة إيفوتيك لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية انطلاقاً من حرصها على تعزيز جهود الإمارة في مجال التحول الرقمي، وتحقيق أهدافها في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملاتهم، وتحقيق الاستدامة في الخدمات.

من جانبه أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن البلدية تحرص على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة واختصار الوقت والجهد على جميع المتعاملين، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات عملها من خلال الاستغلال الأمثل لبنيتها الرقمية، كما تتماشى هذه الخدمة مع توجهات البلدية كمؤسسة بلا ورق، مشيراً إلى أن العمل عن بعد ساهم في ابتكار طرق وآليات رقمية لتقديم الخدمة للمتعاملين دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة المختلفة أو مبنى إدارة التنظيم الإيجاري.

وأوضح مدير إدراة التنظيم الإيجاري حامد القائد أنه يمكن للمتعامل الاستعلام عن الدعوى الإيجارية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية واختيار الخدمات الإلكترونية والذكية ثم خدمات إدارة التنظيم الإيجاري واختيار خدمة الاستعلام عن الدعوى الايجارية بإدخال البيانات اللازمة والتي تشمل رقم الدعوى ونوعها ورقم هاتف المالك أو رقم هاتف المستأجر حسب صفة المتقدم على الخدمة ، وسيقوم الموقع بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى حيث يمكن للمتعامل طباعة الحكم في حال صدوره ومتابعة الإجراءات اللازمة.

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