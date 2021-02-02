حميد النعيمي يأمر بصرف 6.5 ملايين درهم للصيادين في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف ستة ملايين و500 ألف درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، بزيادة مليون و500 ألف درهم على العام الماضي.

يأتي ذلك في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة، واهتمامه بالصيادين، والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم، لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأفاد رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، بأن هذا الدعم يشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان.

وأشاد الغملاسي باهتمام صاحب السمو حاكم عجمان بالصيادين وأسرهم، وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم من أجل النهوض بمهنة الصيد، والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

وقدم الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لدعمه المتواصل والكبير، واهتمامه وتشجيعه للصيادين، وتوفير احتياجاتهم كافة.

ونقل تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على متابعتهما شخصياً لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان، والاطلاع على دورهم المهم في توفير الأمن الغذائي المائي للمواطنين والمقيمين، وتوفير ما يحتاجونه من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد، إضافة إلى الاهتمام بجميع الصيادين، وتقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

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