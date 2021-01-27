بلدية دبا تصدر 3755 رخصة تجارية العام الماضي

المصدر: دبا - الإمارات اليوم

أصدرت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية، 3755 رخصة لأنشطة مختلفة، بينها 215 رخصة إصدار جديد و3540 تجديد رخصة.

وأفادت البلدية بأنه خلال فترة أزمة فيروس «كوفيد-19»، كثفت فرق التفتيش الحملات الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت، للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وبلغت الزيارات والجولات التفتيشية 2030 جولة، وتحرير 176 مخالفة، وإنذار 376 محلاً، وإلغاء 94 رخصة، وإغلاق ستة محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وتمثلت في تأخر تجديد الرخصة.

وأشارت إلى إصدار 35 تصريحاً ترويجياً وتنزيلاً للمحال، إلى جانب 173 تصريح عمل وتوزيع إعلانات، وإصدار 3575 بطاقة صحية للعاملين، ولم تسجل أية مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي» التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل، وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول للأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، كما تدعم رخص «مشروعي»، كونها تفتح باباً لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مالياً مناسباً.

وأكد أن الحملات التي تنظمها البلدية مستمرة لرصد أية ممارسات سلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح، لافتاً إلى سعي البلدية لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب الممارسات الخاطئة.

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