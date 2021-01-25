تحديث إجراءات دخول سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع إلى أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم



حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، إجراءات دخول سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع إلى الإمارة، والذي سيبدأ العمل بها من الأول من فبراير 2021، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه يتعين على سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تتجاوز صلاحيتها 7 أيام لدخول الإمارة، وسيجرى توفير الفحص مجاناً لجميع المطعمين من سائقي الشاحنات ونقل البضائع كل 7 أيام.

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