محمد بن راشد يطلق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أطلقنا رفقة أخي الشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية ... سياسة ومبادرات ومناهج وسلوكيات .. تهدف لحماية أبنائنا في حياتهم الرقمية .. والتي يقضون فيها أوقاتاً أكثر من الحياة الواقعية.

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