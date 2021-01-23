صندوق الزكاة يحصل على شهادتين عالميتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصل صندوق الزكاة على شهادتين عالميتين، الأولى «BSI13500:2013» في مجال الحوكمة الفعالة، والثانية «BSI19600:2014» في مجال إدارة الامتثال، كأول جهة اتحادية خيرية متخصصة ومعنية بخدمة فريضة الزكاة، ما يؤكد ريادته في مجالات الحوكمة وإدارة الامتثال، وتوفير بيئة عمل تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة والمساءلة والامتثال والدقة والرقابة في سير الأعمال، وفقاً لتوجيهات قيادة الدولة.

وأعرب الأمين العام للصندوق، عبدالله بن عقيدة المهيري، عن فخره بالحصول على الشهادتين العالميتين، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود القيادة العليا في الصندوق لتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والامتثال وإدارة المخاطر والالتزام والرقابة الداخلية، حيث حصل صندوق الزكاة - أول جهة اتحادية خيرية متخصصة بخدمة فريضة الزكاة - على المواصفات القياسية العالمية معيار BS 13500: 2013 الخاص بكود الممارسة للحوكمة الفعالة «حسن الإدارة الفعالة»، الذي يركز على الهيكلة الفعالة لإدارة المصالح والمساءلة والعدالة والشفافية، وكيف يقوم الصندوق بالحوكمة الفعالة للأعمال بهدف التقليل من مخاطر الحوكمة الضعيفة. كما حصل على معيار BS ISO 19600: 2014 «إدارة الامتثال»، الذي يعنى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تكوير وتطبيق وتنفيذ وتقييم وتحسين نظام إدارة فعال ومرن لإدارة الامتثال في الصندوق، وتمنح الشهادة من «الشركة السويسرية - أس جي أس» العالمية المتخصصة في مجال التحقق من المواصفات في منح شهادات الاعتمادات الدولية.

وقال المهيري إن صندوق الزكاة أول جهة اتحادية حكومية تقدم خدمات وطبيعة أعمال خيرية تحصل على هذه المواصفات، تعزيزاً لمفاهيم الأعمال في المجالات الإدارية والعملية والتطبيقية.

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