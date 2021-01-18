60% من الحوادث البسيطة بالشارقة سببها عدم ترك مسافة كافية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات عن تسجيل 24400 حادث مروري بسيط تم الإبلاغ عنها حيث قامت بتخطيطها ومتابعتها ضمن المهمات الموكلة إليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر حتى نهاية ديسمبر 2020، ومن بين تلك الحوادث نحو 60 ٪ ترتبط بعدم ترك مسافة كافية.

وقال مدير إدارة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات، عبد الرحمن بن كنون الشامسي، استناداً إلى حزمة مهماتنا، خصوصاً إصدار وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة بكافة أنواعها، فقد بلغت الحوادث المرورية البسيطة التي تم الإبلاغ عنها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي في مختلف مواقع الشارقة، 24400 حادث مروري بسيط.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الحوادث، من أبرزها 10٪ عدم الالتزام بخط السير، 60٪ عدم ترك مسافة كافية، 10٪ الرجوع للخلف دون انتباه، 10٪ إهمال وعدم اهتمام، و10٪ أسباب أخرى.

ونصح الشامسي، أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقوانين المرورية أثناء القيادة، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين، ويحقق انسيابية الحركة المرورية وتحسين السلامة المرورية على مستوى الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وتابع أنه على كل قائد مركبة أن يسهم في التقليل من الحوادث المرورية من خلال وعيه والتزامه وتركيزه، ويمكن لكل واحد منا أن يساهم في تفادي الحوادث المروية والتقليل منها، فمهمتنا جميعاً العمل الجاد على التقليل من الحوادث المرورية، ومثل هذه المهمة الكبيرة لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع وفي الطرقات إلا من خلال الوعي والالتزام والتقيد بكل التعليمات حفاظاً على حياة وأرواح أفراد المجتمع من مرتادي الطرق، وبالتالي توفر طرق آمنة للجميع.

ولفت إلى أنه في حال التعرض لحادث مروري بسيط يجب إخراج المركبات خارج الطريق واستخدام تطبيق رافد المتوفر على كافة منصات الهواتف الذكية أو التواصل مع مركز "الاتصال والتحكم" على الهاتف المجاني 80072343

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news