"الداخلية" تحذر من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة أثناء استخدام سخّانات المياه الكهربائية والمدفأة، محذرة من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم في الأماكن المغلقة، وذلك في إطار حملتها الفرعية في خطة التوعية الرئيسية للدفاع المدني 2021.

وقال قائد عام الدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي في تصريحات صحافية إن القيادة العامة للدفاع تعمل على نشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع، لتحقيق الرؤية التي دعت إليها القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأضاف إن إطلاق هذه الحملة التوعوية يأتي مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، لتوعية كافة شرائح المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار اللواء المرزوقي إلى زيادة نسبة استخدام سخانات المياه الكهربائية في المنازل السكنية خلال فصل الشتاء، لذا فإننا نحرص على توعية أفراد المجتمع بالمخاطر المترتبة على عدم إجراء الفحص والصيانة الدورية لسخانات المياه الكهربائية، لافتاً إلى أن عُطل جهاز مُنظّم الحرارة "الترموستات" الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان من أبرز مصادر الخطر على حياة الأفراد، وزيادة الضغط الداخلي يتسبب في انفجار السخان، وأن رداءة تصنيع بعض أنواع السخانات و الاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيبها وتصليحها يعد أحد الأسباب المؤدية إلى تلفها وحدوث انفجار السخان مما وجب على رب الأسرة اختيار سخّان مياه مقاوم للصدأ ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

من جهةٍ أخرى حذر اللواء المرزوقي من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم، مؤكداً على أهمية التقيّد بتعليمات الوقاية والسلامة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

وأشار إلى أن أبرز المخاطر التي تحدث في فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة، موضّحاً أن استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات، واتباع إرشادات السلامة وإغلاقها بشكل سليم يجنبهم من حوادث الحريق مع توفر التهوية الجيدة وعدم ترك الفحم في الأماكن المغلقة وتركها بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال وتجنب رمي مخلفات الفحم والحطب في صناديق النفايات وهي لا تزال مشتعلة.

ودعا قائد عام الدفاع المدني الجمهور إلى متابعة جميع الحملات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكداً بأن الحفاظ على الأمن والسلامة هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد وأجهزة الدفاع المدني ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود وتوحيدها لحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ المكتسبات الوطنية.

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