6 إجراءات لتأمين الحيوانات المهددة بالانقراض في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي À الشارقة

أكدت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هنا السويدي، لـ«الإمارات اليوم» أن فرق الهيئة المختصة تعمل من أجل حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتوفير بيئة عيش ملائمة لها، من خلال بناء محميات طبيعية وبيئات مناسبة لها، وسنّ قوانين وتشريعات تضمن حمايتها، وإطلاق حملات توعية ومتابعة للحد من الممارسات الخاطئة ضد تلك الحيوانات، وتنفيذ دراسات وأبحاث لتأمينها، والالتزام باتفاقية «سايتس» لحمايتها، والمتابعة الدقيقة من قبل فرق الهيئة في تنفيذ مهماتها لحمايتها من الانقراض وضمان عدم تهريبها.

وبيّنت في ردها على ملاحظات وردت لـ«الإمارات اليوم» حول وجود أشخاص يصيدون حيوانات مهددة بالانقراض أو يهربونها ويربونها في المنازل، أن لدى الهيئة خططاً واستراتيجيات بخصوص البيئة وحمايتها، والحفاظ عليها، وصون التنوع الحيوي، منها حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها، استناداً إلى قوانين وإجراءات يتم تطبيقها من خلال فرق مختصة، بما فيها منع تهريب الحيوانات والطيور ودخولها أراضي الدولة من دون إذن استيراد مسبق من الجهات المختصة، أو شهادات صحية تثبت سلامتها وخلوها من الأمراض، خصوصاً الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، والمدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس) من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وتابعت أن الهيئة أحبطت، خلال العام الماضي، عملية لتهريب حيوانات وطيور تعود إلى ثماني فصائل، عبر الحدود البرية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، إذ تم ضبط أشخاص يحاولون تهريبها إلى أراضي الدولة، من دون إذن استيراد مسبق من الجهات المختصة، ولا تحمل شهادات صحية تثبت سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها.

ولفتت إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ مهامها التي تعمل على الإسهام في الحفاظ على جميع أنواع الحيوانات، وحمايتها من الانقراض، وتوفير أفضل شروط الحياة لها، مشيرة إلى أن لدى الهيئة حزمة هائلة وخططاً ومبادرات واستراتيجيات تتعلق بالحفاظ على البيئة والمحافظة عليها، وصون التنوع الحيوي، ولديها رصيد كبير في أكثر من مستوى ومجال في ما يتعلق بمختلف جوانب ومجالات البيئة، داعية الجميع إلى التقيد بالإجراءات والقوانين الخاصة بحماية البيئة والتنوع الحيواني، تجنباً للمخالفات والإجراءات القانونية التي قد تتخذ ضدهم.

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