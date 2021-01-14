شؤون مواطني عجمان يقدم لقاحات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أطلق مكتب شؤون المواطنين بعجمان حملة لتقديم اللقاح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم.، وذلك في إطار توجيهات القيادة لتوفير كافة العناصر التي تكفل للمجتمع صحته وسلامته في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، ودعماً للمبادرة الوطنية ( يداً بيد نتعافى ) وتسريعً لتطبيق الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.

وأكد مدير عام مكتب شؤون المواطنين الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي أنه سيتم تقديم خدمة اللقاح في المنزل للفئات المذكورة عبر طواقم طبية متحركة تصل للمنازل، كما أوضح أن المكتب ينظم الحملة بالتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، ومركز سعادة المتعاملين بوزارة تنمية المجتمع في إمارة عجمان ، ومركز عجمان للاتصال ليقوم بدوره في تقديم خدمة التسجيل للراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرقم المجاني 80070.

وأشارت المدير التنفيذي للمكتب مريم المعمري إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار الحرص على سلامة هذه الفئات، ولتخفيف العبء عنهم ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واحتواء تداعياته واضراره على جميع أفراد المجتمع .

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