سفارة الدولة في دكا توضح سبب حادث وقع داخل مركز التأشيرات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت سفارة الدولة في دكا، اليوم، أن حادثاً عرضياً وقع في مركز التأشيرات التابع للسفارة جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف.

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على "تويتر": (رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في بنجلاديش.. سفارة الدولة في دكا: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف).

وأكدت السفارة أنها تقوم، بالتعاون مع السلطات المحلية، بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الحادث.

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