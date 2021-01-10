9 مراكز تقدّم لقاح «كورونا» في المنطقة الشرقية

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

تستقبل تسعة مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية بشكل يومي، وهي مراكز «مريشد» و«الخليبية الصحي» و«ضدنا الصحي» بإمارة الفجيرة، ومركز كلباء الصحي، وفي خورفكان ودبا الحصن في مجلس ضاحية حياوة (مركز رئيس للتطعيم)، ومركز خورفكان الصحي «الطب الوقائي»، ومركز اللؤلؤية الصحي، ومركز دبا الحصن الصحي، ومجلس مدينة دبا الحصن.

وتوافد عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الفجيرة لأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع من خطر الجائحة، داعين الجميع إلى الإسهام في وقاية مجتمع الإمارات من انتشار الوباء، من خلال التطعيم، وقطع الطريق على انتشار الفيروس.

وأكدوا أن الإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية منذ بداية الجائحة زرعت الثقة في أنفسهم، وهو ما شجعهم على تلقي اللقاح، مشيرين إلى أن التجارب التي أجريت على اللقاح كانت كفيلة، حيث طمأنتهم وحثتهم على تلقي اللقاح دون تردد.

وأكد مدير مركز الطب الوقائي في خورفكان، محمد عبيد المهلبي، أن مراكز خورفكان ودبا الحصن تشهد بشكل يومي توافد المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح بشكل كبير، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عملية إعطاء اللقاح بشكل يحقق التباعد بين الأشخاص الراغبين في أخذ اللقاح، وتتم عملية أخذ اللقاح في فترة وجيزة بحكم تسخير الطواقم الطبية والإدارية كافة، بالإضافة للمتطوعين في تسهيل العملية وتمكين أكبر عدد ممكن من أخذ اللقاح. ولفت إلى أن اللقاح يتم أخذه على جرعتين الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي للمتعامل، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى، ويتم تحديد العيادة الصحية التي يتم أخذ اللقاح فيها بناءً على قربها من سكن الراغب في أخذ التطعيم، حيث إنه تتم مرحلة تقييم الحالة الصحية للمتعامل والإجابة عن كل التساؤلات الواردة منه، ومن ثَمَّ يتم أخذ الجرعة الأولى، ويتم أخذ الجرعة الثانية بعد نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

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