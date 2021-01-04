«مترو دبي» يستخدم «الذكاء الاصطناعي» في إدارة الحشود وقت الذروة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ مرحلة تجريبية لمشروع استخدام الذكاء الاصطناعي عبر نماذج للمحاكاة، للتحكم في ازدياد الطلب على المترو، والحد من الازدحام، وإدارة الحشود خلال فترة الذروة في بعض المحطات أو المناسبات العامة أو ارتفاع معدل الطلب. وقال مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية في قطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة أحمد محبوب، إن «المشروع يهدف إلى وجود نظام ذكي يتفاعل مع مستخدمي المترو ليقدم توصيات خاصة بالتنقل المريح حسب احتياجاتهم للحد من الازدحام، وذلك عبر فهم أنماط الطلب على المترو وتعديله لمنع الازدحام».

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاقتراح فترات زمنية محددة على الركاب من شأنه تنظيم الطلبات على المترو وتوزيعها على فترات أطول، عبر إعداد نموذج لمحاكاة رحلات القطارات على مدار اليوم باستخدام بيانات بطاقات نول، واستخدام خوارزميات لدراسة الطلب على المترو، إلى جانب شاشة عرض لفهم رحلات الركاب بطريقة مفصلة. وأضاف أن نتائج التجربة كشفت عن وصول القدرة الاستيعابية من 40% إلى 80%، والتي يمكن أن تنعكس في كثافة تقاطر القطارات، ووجود ازدحام الركاب في وقت الذروة أو المناسبات العامة، وأن نموذج المحاكاة أظهر أن تدفق الركاب خلال فترات الذروة سيؤدي إلى فترات ازدحام وفترات انتظار طويلة قبل الصعود للمترو. وأوضح أن الاستخدام التجريبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي أسفر عن انخفاض معدل الازدحام من 40% إلى 60%، وتقليل انتظار الركاب حتى 30 دقيقة، إذ أسهمت تقنية الذكاء الاصطناعي في اقتراح فترات زمنية محددة وإعادة توزيع الطلب لتحسين تجربة المتعاملين من خلال ضمان وقت الصعود إلى القطارات والوصول إلى وجهاتهم في الزمن المحدد، وجارٍ دراسة هذه النتائج ومعرفة جدواها لتطبيق المشروع. وأكد محبوب أن وجود بنية تحتية تقنية متكاملة في الهيئة، أسهم في وجود حلول ذكية لبعض التحديات التي قد تطرأ على القطاع الخدمي مثل ازياد الطلب عليه، وأن الهيئة تحرص على إسعاد الناس وتلبية تطلعاتهم، إلى جانب مواكبتنا لترجمة غايتنا الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية» إلى واقع يتواكب مع طموحات قيادتنا.

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