مركبات الشركات غير مشمولة بسقف رسوم العبور من «بوابات أبوظبي»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بأن مركبات الشركات لن يشملها سقف رسوم العبور اليومي والشهري لنظام بوابات التعرفة المرورية في جزيرة أبوظبي، الذي يبدأ تفعيله غداً، مشددة على أن السقف (200 درهم للمركبة الأولى و150 درهماً للثانية و100 درهم لكل مركبة إضافية) يخص مركبات الأفراد فقط.

وأكد المركز أن تفعيل خاصية الدفع التلقائي للمركبات المارة من بوابات التعرفة المرورية إلزامي على المركبات المسجلة خارج الإمارة، بينما يكون اختيارياً للمركبات المسجلة داخلها.

وتفصيلاً، يبدأ المركز غداً تفعيل نظام «التعرفة المرورية» لعبور المركبات خلال فترتي الذروة الصباحية (من السابعة إلى 8:59 صباحاً) والمسائية (من الخامسة إلى 6:59 مساءً)، بحيث يترتب على المركبات المارة عبر بوابات التعرفة المرورية الأربع (جسر الشيخ زايد، جسر مصفح، جسر الشيخ خليفة، جسر المقطع) دفع رسوم بواقع أربعة دراهم عن كل حركة مرور.

ووفقاً لسياسات التحصيل، يحتسب سقف يومي وآخر شهري لحركات المركبات الخاضعة لرسوم التعرفة المرورية في أوقات الذروة خارج أيام العطلات الرسمية، إذ يكون الحد الأعلى لرسوم التعرفة اليومية لمركبات الأفراد الخاضعة للرسوم 16 درهماً، والشهري للمركبة الأولى 200 درهم، ويمكن للأفراد الذين يمتلكون أكثر من مركبة إعادة ترتيب مركباتهم في نظام التعرفة المرورية، ليصبح السقف الأعلى الشهري للمركبة الثانية 150 درهماً، فيما يكون السقف الأعلى الشهري للمركبة الثالثة وما يليها 100 درهم.

وقال المركز إن المركبات التابعة للشركات تُطبّق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة (أربعة دراهم) لكل مرة عبور، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية، موضحاً أنه سيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم، المدفوع مسبقاً، عبر محفظة دفع إلكترونية، في حين تحدد المركبة من خلال رقمها دون حاجة إلى تثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

وأكد المركز إعفاء المركبات المارة عبر بوابات التعرفة المرورية من الرسوم أيام الجمعة والعطلات الرسمية. كما أن هناك مركبات تعفى تلقائياً من دون التقدم بأي طلبات، تشمل مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني، التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، والدراجات الآلية، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في الإمارة، والحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركّاب (المحددة سعتها من سلطة الترخيص بـ26 راكباً وما فوق)، والمركبات التي تحمل شعار ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الإمارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة.

كما حدد أربع فئات يمكنها الحصول على إعفاء من «التعرفة المرورية»، بشرط التقدم بطلب رسمي إلى مركز النقل المتكامل، على أن تعفى مركبة واحدة فقط لكل حالة من الفئات الأربع، وهي مركبات أصحاب الهمم، ومركبات الأسر ذات الدخل المحدود، ومركبات كبار المواطنين، ومركبات المواطنين المتقاعدين.

وأكد المركز احتساب المخالفات في نظام التعرفة المرورية وفقاً لستة أنواع، أولها «مرور مركبة غير مسجلة للمرة الأولى»، إذ تحتسب مخالفة بواقع 100 درهم، بعد انتهاء فترة السماح (10 أيام عمل من تاريخ المرور) دون تسجيل المركبة. والثاني «مرور مركبة غير مسجلة للمرة الثانية»، وتحتسب مخالفة بواقع 200 درهم بعد انتهاء فترة السماح (10 أيام عمل من تاريخ المرور) دون تسجيل المركبة. ويتمثل النوع الثالث في «مرور المركبة غير مسجلة للمرة الثالثة فأكثر»، وتحتسب مخالفة بواقع 400 درهم لكل حركة مرور بعد المرة الثانية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح (10 أيام عمل من تاريخ المرور)، والرابع «عدم كفاية الرصيد»، وتحتسب مخالفة بقيمة 50 درهماً في حال عدم كفاية الرصيد للمركبات التي تحمل لوحات غير تابعة لإمارة أبوظبي، وذلك بعد انتهاء فترة السماح (خمسة أيام عمل) دون توافر رصيد كافٍ في المحفظة المخصصة للمركبة، والخامس «التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة المرورية»، وتحتسب مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم. وأخيراً «إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية»، وتحتسب مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم.

تحصيل رسوم المرور

وفقاً لسياسات تحصيل رسوم المرور من المستخدمين، التي وضعها مركز النقل المتكامل على الصفحة الرسمية والتطبيق الذكي لنظام التعرفة «درب»، تحصّل رسوم التعرفة تلقائياً من المحفظة المالية للمستخدم لكل حركة (إذا كانت السيارة مسجلة في النظام)، وذلك بالنسبة للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، بينما يكون للمستخدم خيار تفعيل أو تعطيل خاصية الدفع التلقائي لمحفظته لكل مركبة بالنسبة للمركبات المسجلة في أبوظبي، ما يعني أن خاصية الدفع التلقائي ستكون إلزامية للمركبات المسجلة خارج الإمارة، واختيارية للمركبات المسجلة داخلها.

• 16 درهماً الحد الأعلى لرسوم التعرفة اليومية لمركبات الأفراد الخاضعة للرسوم.

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