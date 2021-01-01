حاكم الشارقة: توظيف 1000 باحث عن العمل في 2021

المصدر: الشارقة - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن مشروع التوظيف يشكل أهمية كبيرة لدى سموّه، مشيراً إلى توظيف 1000 من خريجي الجامعات، والعمل على توظيف 1000 باحث عن العمل في 2021، من أصل 10 آلاف باحث وباحثة، من الخريجين الجدد.

كما أكد سموّه، خلال لقائه برئيس وإدارة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أمس، في مقر الهيئة، دراسة حالات البقية، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وتقسيمهم إلى ثلاثة مستويات حسب الحاجة، «فمنهم من تتوافر لديه وظيفة ويريد استبدالها للأفضل، ومنهم من يستلم راتب تقاعد أو معونة، ومنهم من هو في أعمار تزيد على الأربعين عاماً. وهؤلاء أغلبهم من النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات، ويحتجن إلى حلّ لمشكلاتهن الاجتماعية. أما المستوى الثالث، فهو من لديهم راتب، ولكن بسبب الديون تصعب عليهم الحياة، فتكون مساعدتهم في مسألة تسديد الديون».

وأكد سموّه حرص الإمارة على توفير احتياجات أفراد المجتمع من كهرباء وماء وغاز.

كما بارك سموّه البدء في توصيل غاز «حقل محاني» الذي سيشكل إضافة جديدة، وإحدى دعائم قطاع الطاقة. وسينتج 50 مليون قدم مكعبة يومياً، مشيراً سموّه إلى أن إمارة الشارقة تحتاج الى 200 مليون قدم مكعبة يومياً، خلال فترة الشتاء، بينما تبلغ في فترة الصيف 500 مليون قدم مكعبة، ويجري العمل حالياً لزيادة عمليات الحفر للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات المقبلة.

وبيّن سموّه جهود الشارقة في دعم إنسان الإمارة والارتقاء بعلمه وفكره، وتوفير الحياة الكريمة وبثّ الطمأنينة والألفة بين أفراد المجتمع من خلال عدد من المشروعات العلمية والثقافية التي تبنتها الإمارة خلال الأعوام الـ50 الماضية.

وتطرّق سموّه إلى عدد من المشروعات الحيوية التي تغطي قطاعات الطاقة المختلفة، ومنها قطاع الكهرباء، حيث تم تطوير العديد من المحطات وإمدادها بالتوربينات، وتوسعتها بما يسهم في استمرار إنتاج الكهرباء على مدى الأعوام العشرة المقبلة بكل سلاسة ويسر.

أما عن قطاع المياه، فأشار سموّه إلى أنه من أهم الأولويات، حيث يصعب إيجاد البدائل له في حال لم يتم الاستعداد له، وقد عملت الشارقة على مشروع تخزين المياه من خلال البحيرات، مثل بحيرة خورفكان، وبحيرة العوينات التي ستكون أكبر بثلاثة أضعاف من بحيرة سد الرفيصة، وبحيرة كلباء، وبحيرة الذيد التي ستكون على مدخل الذيد، وفي منطقة وشاح والمديّنة في مليحة والفلي، وستسهم هذه البحيرات في حفظ المياه، إضافة إلى مشروع علمي سيخدم رؤية الإمارة وتطلعاتها في تأمين المياه من خلال تخزينها في خزانات كبيرة تحت سطح الأرض.

ولفت سموّه إلى تبنّي إمارة الشارقة للعديد من المبادرات التي تسهم في توفير متطلبات الحياة الكريمة، ومنها مشروع الضمان الاجتماعي، الذي تسعى من خلاله إلى توفير الدخل المناسب لمواطنيها. ومن مبادرات الضمان الاجتماعي تأسيس شركات بها نوع من الشراكة بين الحكومة والمؤسسات، ويكون المواطن جزءاً من هذا المشروع. وتبلغ مساهمة الحكومة في هذه الشركات 51%، حيث تستطيع إدارتها.

وقدم سموّه جملة من النصائح لموظفي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، التي من شأنها خدمة العمل ومن خلال توحيد الجهود لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، متمنياً لهم التوفيق والإبداع في أداء مهامهم، والسير قدماً في خدمة الشارقة.

وكان سموّه تفقّد مشروع توسعة وتطوير محطة اللية لإنتاج الطاقة بقدرة 1026 ميغاواط بنظام الدورة المركبة، الذي تنفذه الهيئة على ثلاث مراحل، بقيمة إجمالية تبلغ 2.050 مليار درهم. ووجّه الهيئة بتكثيف جهودها وإنجاز المرحلة الأولى بقدرة 345 ميغاواط، وتشغيلها في أكتوبر 2021.

واستمع سموّه إلى شرح من رئيس الهيئة، سعيد سلطان السويدي، حول مراحل المشروع والأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع، وسير العمل فيها، وأبرز المراحل المنجزة.

واطّلع سموّه على سير الأعمال من ناحية التصميم والتنفيذ ومراعاة شروط الأمن والسلامة والجوانب البيئية، موجهاً باتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما يتواكب مع تطور النمو الاقتصادي والحضاري بإمارة الشارقة.

ويتضمن مشروع توسعة محطة اللية إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، تتكون من مجموعة لتوليد الكهرباء تشمل: توربينتين غازيتين، وغلايتين لاسترجاع الطاقة الحرارية، وتوربينة بخارية واحدة، وبجانب توليد الطاقة الكهربائية، فإن المشروع سيستخدم البخار المنتج في الموقع لتحلية المياه، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بقدرة 345 ميغاواط، وسيتم تشغيلها خلال أكتوبر 2021، والمرحلة الثانية 345 ميغاواط، ومن المخطط إنجازها خلال شهر يناير 2022، والثالثة بقدرة 336 ميغاواط، ومن المخطط إنجازها خلال يوليو 2022.

حاكم الشارقة:

• «إمارة الشارقة حريصة على توفير احتياجات أفراد المجتمع من كهرباء وماء وغاز».

• «العمل جارٍ حالياً لزيادة عمليات الحفر، للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات المقبلة».

• «إمارة الشارقة تتبنّى العديد من المبادرات التي تسهم في توفير متطلبات الحياة الكريمة».

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