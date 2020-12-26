بلدية كلباء تحدّد ضوابط وشروط التخييم في محمية الغيل

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

حدّدت بلدية مدينة كلباء، التابعة لإمارة الشارقة، ضوابط وشروط لاستخدام المخيمات المؤقتة في منطقة الغيل، تمثلت في الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع عدوى «كورونا»، وعدم وجود أكثر من عائلة في المخيم، وعدم البناء في المخيم والكرفانات سهلة التنقل مع الالتزام بالمنطقة المحددة للمخيم وعدم التمدد في المساحة، والابتعاد عن المساكن والمزارع بمسافة 200 متر على الأقل، وألّا تتعدى مساحة المخيم 15 متراً طولاً وعرضاً، والاكتفاء بوضع ساتر من جهتين فقط مع الالتزام بالآداب العامة، والامتناع عن استخدام الألعاب النارية، وعدم إقامة الحفلات وإصدار الأصوات الموسيقية العالية باعتبارها سلوكيات غير حضارية لا تمثل المجتمع الإماراتي، والحفاظ على البيئة، وعدم قطع الأشجار والتحطيب بغرض التدفئة أو الشوي، وتوفير طفايات الحريق داخل التخييم مع الالتزام بنظافة الموقع.

وأكد مدير بلدية مدينة كلباء، المهندس عبدالرحمن النقبي، أنه في حال تم رصد حالات للأشخاص بالمخيم يأتون سلوكيات غير حضارية سيتم سحب تصريح التخييم، منوهاً بضرورة رمي المخلفات والقمامة في الأماكن المخصصة، وذلك تجنباً للمخالفات والغرامات.

ولفت إلى أن رسوم التخييم المؤقت تبلغ 200 درهم كل أسبوعين، إضافة إلى 2000 درهم كتأمين مسترجع بعد انقضاء فترة التخييم، كما تم فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح إنشاء مخيمات شتوية مؤقتة بمنطقة محمية الغيل.

وأشار إلى أنه لا يسمح لطالب التصريح تأجير المخيم، أو استخدامه بواسطة الغير، مبيناً أنه لا يمكن تأجير المخيمات للشركات والفنادق، فهي للاستخدام العائلي فقط. ونوه النقبي بأن الهدف من هذه الاشتراطات والأحكام هو تنظيم أنشطة التخييم، بعد تهيئة قطعة أرض في محمية الغيل التي تتمتع بمعايير أعلى من حيث السلامة والأمان من منطقة الكورنيش، خصوصاً أن المجلس البلدي لمدينة كلباء اعتمد قراراً يمنع التخييم على شاطئ وكورنيش المدينة.

وأشار إلى تسوية مساحة كبيرة في المنطقة المخصصة للتخييم، لافتاً الى أنه وقع الاختيار على هذه القطعة من الأرض بسبب تميز طبيعتها وسهولة الوصول إليها، بالإضافة الى بعدها عن الأحياء السكنية.

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