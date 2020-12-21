1106 عقود زواج بين مواطنين في دبي خلال 11 شهراً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد عقود الزواج المسجّلة في الإمارة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري للإماراتي المتزوج بإماراتية، بلغ 1106 عقود، مقابل 863 عقد زواج في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت أكثر من 28%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، وحصلت عليها «الإمارات اليوم»، استحوذت عقود الزواج للإماراتي المتزوج بإماراتية على نحو 26.2% من إجمالي العقود المسجلة في الإمارة، البالغ عددها 4221 عقداً، خلال الفترة الممتدة بين شهرَي يناير ونوفمبر الماضيين.

أمّا بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 660 عقداً (15.6% من إجمالي العقود)، مقابل 644 عقداً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغ نحو 2.5%.

وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 2455 عقداً، شكلت نحو 58.2% من إجمالي العقود المسجّلة خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، مقابل 2648 عقداً في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت نحو 7%.

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