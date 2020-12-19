«تنمية المجتمع» تعزز خدماتها بـ «الهوية الرقمية»

المصدر: دبي - وام

عززت وزارة تنمية المجتمع توجّهها الإلكتروني والذكي، عبر تطبيق «الهوية الرقمية»، الذي يعكس أهداف حكومة الدولة، الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية. ويتضمن التطبيق خدمات متعددة، منها إمكان استئجار منزل ببضع خطوات بسيطة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التطويرية لإنجاز المعاملات بكفاءة وفاعلية، وتحقيقاً لمبدأ سهولة وسرعة الوصول للخدمات برؤية استباقية.

وقال المستشار التقني في الوزارة، سعيد عبدالله، إن الوزارة حريصة على مواكبة التوجهات الحكومية الذكية نحو تطبيق الهوية الرقمية للمتعاملين، الذين يتعيّن عليهم ترقية حساباتهم إلى الهوية الرقمية، للتمكن من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة، والاستفادة بشكل خاص من الخدمات التنموية التي توفرها الوزارة للفئات التي تستهدفها، مثل: الأسرة والشباب المقبلين على الزواج وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب المشروعات المنتجة من الأسر ومستحقي الضمان الاجتماعي والطفولة، وحتى الجمعيات ذات النفع العام.

وأضاف أن «الهوية الرقمية» حلّ موحّد للهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في الإمارات، وهي أول هوية وطنية رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومزودي الخدمات الآخرين، استناداً إلى ما تقدمه من حلول سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية وإمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وكان قد أعلن عن تطبيق الهوية الرقمية في معرض جيتكس للتقنية 2018، وهو مشروع مشترك بين «دبي الذكية»، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية. ويمكن للمتعامل بعد تحميل تطبيق «الهوية الرقمية» الدخول إلى الخدمات المُقدّمة من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، عبر تطبيق واحد دون الحاجة إلى أكثر من اسم مستخدم وكلمة سر واحدة فقط.

وتتيح «الهوية الرقمية» قريباً خدمة التوقيع الرقمي لإتمام المعاملات بشكل قانوني، أو الحصول على ملكية الأصول. ومن خلالها سيتمكن المتعامل قريباً من بدء مشروع تجاري خاص، أو شراء سيارة، أو استئجار منزل ببضع خطوات بسيطة.

ويتوافر تطبيق «الهوية الرقمية» عبر منصتَيْ iTunes وGoogle Play، ويمكن للمتعامل الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات، تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

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