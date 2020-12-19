«طرق دبي» تطرح أرقاماً مميّزة بـ 15 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم (السبت)، 90 رقماً مميزاً للوحات المركبات في مزاد علني، تبلغ قيمتها الاسمية 14 مليوناً و841 ألف درهم، وتتضمن رقمين مميزين ثنائيين، القيمة الاسمية لكل منهما مليون و700 ألف درهم، هما الرقمان R13، والرقم AA18، وهو الوحيد الذي يحمل كوداً ثنائياً بين الأرقام المطروحة في المزاد.

وأعلنت الهيئة عن تنظيم المزاد، الذي يحمل الرقم 105 في مزادات لوحات المركبات العلنية، ليكون آخر مزاد علني لأرقام المركبات المميزة للعام الجاري.

ولفتت انتباه المشاركين في المزاد إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

وتشير القيمة الاسمية للرقم، إلى سعره المبدئي عند طرحه للبيع في المزاد، تمهيداً للمزايدة عليه.

وتتضمن قائمة الأرقام التي تطرح اليوم ثلاثة أرقام ثنائية مميزة، تضم أيضاً الرقم W69 الذي تبلغ قيمته الاسمية 800 ألف درهم. كما تتضمن القائمة 42 رقماً ثلاثياً، تضم الرقم الثلاثي U300، الذي تبلغ قيمته الاسمية 280 ألف درهم، إضافة إلى أربعة أرقام ثلاثية أخرى تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 260 ألف درهم، وتشمل «U660 X110» و«X220» و«X770».

وستضم الأرقام المطروحة في المزاد أرقاماً رباعية وخماسية للوحات المركبات المميزة، من الفئات أو الأكواد (A-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V)

ووفقاً للهيئة، يمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل فيه من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، وتطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في «أم رمول»، و«ديرة»، و«البرشاء».

قائمة الأرقام التي تطرح اليوم تتضمن ثلاثة أرقام ثنائية مميزة.

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