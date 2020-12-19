مبتكرون.. 3 طلاب يبتكرون جهازاً يساعد فاقدي الكفين في الوضوء

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر ثلاثة طلاب من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في فلج المعلا - أم القيوين، جهازاً آلياً يساعد أصحاب الهمم (فاقدي الكفين سواء خُلقوا من دونها أو فقدوها في حوادث)، في إنجاز المهام التي تتطلب استخدام اليدين، خصوصاً غسل الوجه والفم أثناء الوضوء للصلاة، وكلفته 1000 درهم.

وقال المدرس في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في فلج المعلا والمشرف على تنفيذ مشروع الجهاز، المهندس بهاء الدين الشيخ صالح: «نفذ الطلاب: راشد يحيى العلي، وزايد عبدالعزيز العوضي، وسلطان جمعة بن خفون، المشروع للمساهمة في تسهيل الحياة على فاقدي اليدين، خلال ممارستهم أنشطتهم اليومية».

وأضاف أن الجهاز يتكون من صندوق يحتوي على أدوات التحكم ومضخات الماء وغسول الفم والمطهر، ومجسات مثبتة أسفل الصندوق تعمل عن طريق الاستشعار (حساسات)، وأثناء وجود المستخدم بجانبه يعمل الجهاز، خصوصاً عندما يضع رجله اليمنى تحت المجس الأيمن، ومن ثم يُضخ الماء ثم مادة التنظيف الطبية ثم الماء مرة أخرى إلى الجزء المراد تنظيفه، وعند تحريك الرجل اليسرى يتوقف الجهاز.

وذكر صالح أن الجهاز الذي استغرق تنفيذه خمسة أشهر، يتمتع بخاصية التنظيف الذاتي، إذ تعمل مضخة الماء الساخن والمعقم لمدة زمنية معينة لضمان التعقيم التام للجهاز، فور انتهاء المستخدم من استعماله، لافتاً إلى ضرورة ألا يستخدم الجهاز إلا من قبل شخص واحد فقط.

وأشار إلى أنه عند ضبط ارتفاع الجهاز تستخدم أداة مثبتة على حامل الصندوق تتناسب مع حجم وطول المستخدم، لتوفير الراحة أثناء التشغيل، وكذلك يتضمن الجهاز مضخة شفط تعمل على سحب السوائل الزائدة في فم المستخدم أثناء عملية التنظيف.

وأضاف أن الطلاب الثلاثة شاركوا بالجهاز في مسابقة «بالعلوم نفكر»، وحصلوا على مركز «المتقدم» واستحسان لجنة التحكيم.

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