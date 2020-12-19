المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دعايات

اشتكى قارئ من كثرة المطبوعات الورقية الدعائية، التي يجدها على باب منزله، مشيراً إلى مخاطر هذه المطبوعات في نقل الفيروسات، إضافة إلى قيام بعض الأشخاص بإدخالها عنوة عبر الفتحات الجانبية للأبواب.

مصرف

دعا قراء إلى زيادة عدد الفروع الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي في إمارة عجمان، لافتين إلى وجود فرع واحد في المدينة مزدحم بشكل مستمر.

ممشى

طالب مقيمون في إمارة عجمان بتشديد العقوبة على من يقومون بإلقاء النفايات في الممشى المجاور لمنطقة البستان، المخصص لممارسة الرياضة، إذ يتفاجأ مرتادو الممشى بالكثير من النفايات، أثناء ممارسة الرياضة الصباحية.

تخفيضات

طالب قراء مراكز التسوق، في الدولة، بعدم التراخي في إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لاسيما توفير المعقمات في معظم الأماكن، والتباعد الجسدي، إضافة إلى تحديد عدد الزبائن المسموح لهم بالدخول، بما لا يزيد على الطاقة القصوى المحددة بموجب الإجراءات الصحية.

تخييم

طالب مرتادون للمناطق البرية والصحراوية الأسر، التي تسمح لأبنائها المراهقين بتنظيم رحلات تخييم تمتد لساعات بمرافقتهم من قبل أشخاص بالغين، لافتين إلى قيامهم بحركات وسلوكيات لا تخلو من الخطورة، إضافة إلى إشعالهم النيران دون إدراك لمخاطرها.

«شيبس»

اشترت قارئة من مركز تجاري «شيبس»، فاكتشفت أنه غير صالح، مطالبة بالتدقيق على جميع المنتجات الغذائية قبل بيعها، خصوصاً التي يستهلكها الأطفال، إذ يتناولونها دون أن يدركوا أنها غير صالحة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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