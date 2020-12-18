تأدية صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

المصدر: أبوظبي- وام

شهدت اليوم جميع مساجد ومصليات الدولة صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشارفيروس كورنا " كوفيد -19" وذلك تلبية لتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإقامة صلاة الاستسقاء.

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

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