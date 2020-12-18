محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

المصدر:
  • أبوظبي-وام
التاريخ:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر الشاطئ في أبوظبي - الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأميركي - خلال اللقاء - جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الإستراتيجي.

 

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