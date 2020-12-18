شاهد ..حاكم الشارقة يلتقى طفلة "خورفكان" لإسعادها

المصدر: سمية الحمادي-- خورفكان

فاجأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الطفلة "ريان الخوري"، بلقائها، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تتمنى مقابلته وشكره .



وقالت الطفلة ريان الخوري لـ "الإمارات اليوم " لم أكن أتمنى أكثر مما حصلت عليه، فطالما حلمت أن التقي بسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ، فهو يمثل لنا الوالد الحنون والقدوة الطيبة، وأضافت "ستبقى هذه اللحظات راسخة في ذاكرتي.. لقد مرت كأنها حلم ،ولازلت لم أصدق ما حدث معي ".

وأشارت إلى أن سموه دعاها إلى قصره لتقضي بصحبته نهاراً كاملاً وأنها شاركته تسيير أعماله اليومية ، ورافقته خلال توقيعه على الشهادات الجامعية للطلاب، ووعدها بأن يلقاها كل عام ، ويوقع شهادة تخرجها عندما تكبر .

وقالت الطفلة ريان عندما قام سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بافتتاح المدرج الروماني، حرصت على التواجد في هذا الحدث مع عائلتى ،و طوال الوقت كنت ألوح لسموه بيدي لعله يشاهدني ، و أتمكن من شكره على ما قام به من انجازات لمدينتى خورفكان التى تتطور بسرعة بفضل رؤيته الحكيمة .



من جهتها قالت والدة الطفلة ريان" أن مقابلة سمو الشيخ كان تشريف لإبنتنا وأسرتنا و لم نكن نعتقد أن هذا سيحصل يوماً .واشارت إلى أن ريان أصرت بعفويتها ومحبتها الخالصة لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على حضور فعالية افتتاح المدرج الروماني لتتمكن من مشاهدة سموه ومتابعة الفعاليات، وفي لحظة غافلتني وقامت بعمل لقاء مع أحد المذيعين وتفاجأت بانتشار اللقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن ريان كانت منبهره بالتغيير الذي حصل لمدينتها خورفكان وسألتني من المسؤول عن هذا التغير فأجبتها بأنه حاكمنا الذي يحرص على راحتنا وتطوير مرافقنا ومدننا ".

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