فتح باب الالتحاق بمخيّم «رحلة المريخ» وبرنامج «سفراء التعليم»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

فتح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، باب التسجيل أمام طلبة وخريجي ومعلمي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، للالتحاق بالبرنامجين التدريبيين «مخيم رحلة المريخ»، الذي يقدم للطلبة والخريجين محاكاة مكثفة لعلوم الفضاء، وتعليمهم لغة «بايثون» للبرمجيات، و«سفراء التعليم» الذي يستهدف تأهيل معلمي المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لتمثيل مدارسهم في مبادرات المشروع التعليمية.

ودعا المشروع المهتمين إلى سرعة التسجيل، محدداً 29 ديسمبر الجاري موعداً لغلق باب التسجيل في «مخيم رحلة المريخ»، على أن يبدأ فعالياته خلال يناير المقبل، فيما ستبدأ ورش «سفراء التعليم» منتصف الأسبوع المقبل.

وتفصيلاً، أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، بدء تلقّي طلبات تسجيل طلبة الجامعات وخريجي تخصصات العلوم والهندسة والرياضيات، للمشاركة في مخيم «رحلة إلى المريخ»، الذي يقدم لرواده محاكاة مكثفة لعلوم ومهمات الفضاء، منوهاً إلى أن آخر مهلة للتسجيل ستكون يوم 29 ديسمبر الجاري، على أن تبدأ الجولة الأولى خلال يومي 5 و6 يناير المقبل، والثانية يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

ويخصص مخيّم «رحلة إلى المريخ»، للطلبة الجامعيين والخريجين الجدد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الراغبين في استكشاف مجال وعلوم الفضاء، من خلال قيام فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بمشاركة خبراته ومهاراته العلمية المتعلقة بمهمة «مسبار الأمل» مع المشاركين في المخيم.

وبحسب المشروع، يتمثل أهم الأهداف الرئيسة للمخيم في التعريف برؤية مركز محمد بن راشد للفضاء، والمشروعات التي يعمل عليها، لاسيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إذ سيتمكن المشاركون في المخيم من اكتساب مهارات البحث العلمي وممارستها بشكل عملي، كما سيقوم الطلبة أيضاً بتعلم لغة «بايثون» للبرمجة، لاستخدامها في تحليل بيانات علوم الفضاء، بالإضافة إلى اكتساب مهارات شخصية تشمل مهارات التواصل والعمل الجماعي.

فيما أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ كذلك، إطلاق برنامج «سفراء التعليم» الخاص بتأهيل معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتمثيل مدارسهم في مبادرات المشروع التعليمية، داعياً كل المعلمين المهتمين إلى حضور الورش التعليمية الخاصة بالبرنامج، والتي يتم خلالها توضيح آخر مستجدات «مسبار الأمل»، وكذلك طريقة المشاركة في مسابقة البرنامج.

وأفاد المركز بأن التقديم متاح لكل معلمي المدارس من مختلف إمارات الدولة، الذين يُدرّسون الرياضيات والعلوم للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، شريطة أن تكون لديهم رغبة حقيقية في نشر المعرفة، وأن يظهروا قدرات على جذب انتباه الجمهور ومشاركة المعلومات، ويمتلكوا قدرة على إلهام شباب المجتمع للبحث عن وظائف في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأُطلق برنامج «سفراء التعليم» في أكتوبر عام 2015، ضمن مبادرات «جيل الأمل»، لتشجيع المعلمين المتميزين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على تمثيل مدارسهم ليكونوا جزءاً من «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ»، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العلمية اللازمة لتطوير معارف الأجيال المقبلة من العلماء والمهندسين، ودعم التعليم التطبيقي والعملي، لتحفيز الطلبة على مواصلة تعليمهم في المجالات العلمية، وكذلك لبناء جيل يلبّي احتياجات الدولة المستقبلية من الكوادر المتخصصة في علوم الفضاء والتكنولوجيا.

ويشمل البرنامج تدريبات تفاعلية وورش عمل متعلقة بالفضاء، ومواد الرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، وتوفير الأدوات اللازمة لدعم أنشطة الفصول الدراسية، كما يتضمن مسابقة بعنوان «تحدي نيوتن للمجالات العلمية»، تهدف إلى تشجيع المعلمين على تطوير أنشطة تعليمية مبتكرة وجديدة. وفي النسخة الأولى من المسابقة سيعمل المعلمون على تصميم لعبة أو تجربة أو عمل نشاط لشرح قوانين نيوتن للحركة، وذلك تبعاً للمناهج الدراسية التي يُدرّسونها حالياً.

ورش تعليمية عن بُعد

تبدأ الورش التعليمية، عن بُعد، الأسبوع المقبل، إذ تم تخصيص يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، للورش باللغة العربية، والأربعاء باللغة الإنجليزية، على أن يقوم فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ خلال الورش، بتوفير المعلومات والأدوات اللازمة للمعلمين عن آخر مستجدات المشروع، وتعريفهم بالمسابقة الخاصة بالبرنامج.

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ديسمبر الجاري موعداً لغلق باب التسجيل في «مخيّم رحلة المريخ».

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