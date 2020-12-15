ما سرُّ «الباج الأخضر»؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تداول قراء صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يشير بإصبعه إلى «باج» أخضر اللون، معلق على صدر سموه. وفي الحال انتشرت تساؤلات حول سر «الباج الأخضر».. وإلى ماذا يرمز.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فإن هذا «الباج» يأتي في إطار إحدى المبادرات غير الرسمية المرتبطة بجهود مكافحة فيروس «كوفيد-19»، ويشير إلى أن حامله أكمل برنامج التطعيم ضد الفيروس، وحصل على الجرعة الثانية من اللقاح بنجاح، وهو البرنامج المكون من جرعتين بفارق يصل إلى نحو شهر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح أخيراً، فيما كان سموه نشر صورة في الثالث من نوفمبر الماضي، وهو يتلقى الجرعة الأولى. وقد ارتدى سموه «الباج»، تقديراً لجهود الطواقم الطبية والمساندة، التي تكافح انتشار فيروس كورونا في الإمارات.

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