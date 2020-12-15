«جناح جو رأس الخيمة» ينقذ أوروبيين علقا في منطقة جبلية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أنقذ رجال قسم جناح الجو التابع لشرطة رأس الخيمة شخصين يحملان جنسية دولة أوروبية، تعرضا لبعض الإصابات خلال رحلة جبلية في «منطقة شحة» في رأس الخيمة، أثناء ممارستهما رياضة تسلق المرتفعات والقمم واستطلاع مناظر السلاسل الجبلية في الإمارة.

وقال رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، إن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً يفيد بوجود سائحين (أوروبيين) عالقين في «منطقة شحة»، بعدما تعرضا لبعض الإصابات أثناء ممارستهما رياضة تسلق الجبال.

وأضاف أنه تم على الفور تحريك إحدى الطائرات العمودية (هيلكوبتر) تابعة لقسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة الجبليّة، والعثور على السائحين، وتقديم كل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج والتأكد من سلامتهما واستقرار حالتهما الصحية.

ودعا اليماحي السيّاح والزوار وكل أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند ممارسة هواية تسلق الجبال، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة وتجنب التوغل في المرتفعات شديدة الوعورة، حفاظاً على سلامة أرواحهم من التعرض لخطر الإصابات أو الانزلاقات بسبب شدة وعورة المنطقة.

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