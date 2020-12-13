15 حصة إلزامية والتدريب الليلي شرطاً للحصول على رخصة قيادة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قررت شرطة رأس الخيمة وضع شرطين جديدين لطلب رخصة قيادة للمتقدمين على مستوى التدريب والتأهيل لاجتياز اختبارات فحص السائقين في جميع فئات ومستويات الفحص المركبات الثقيلة، والمركبات الخفيفة، والحافلات الثقيلة، والدراجات الناريّة، وذلك لتحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية، وبالتالي ضمان سلامة طرقات الإمارة بصورة عامة.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن الشرط الأول ينص على أن يكون المتقدم على طلب رخصة قيادة حاصل على 15 حصة تدريبية إلزامية للتأهيل قبل الحصول على رخص قيادة في جميع فئات الآليات ومنها، المركبات الثقيلة، والمركبات الخفيفة، والحافلات الثقيلة، والدراجات الناريّة.

وأوضح، أن الشرط الثاني هو تطبيق نظام الحصص التدريبية الليلية للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة للمركبات الخفيفة، بحيث يتم تدريب المتقدمين لطلب رخصة القيادة الخفيفة خلال الفترة الليلية وتأهيليهم للتمكن من السياقة خلال الليل قبل اجتياز اختبار الفحص، وذلك بهدف تطوير أداء وقدرات السائقين وتأهيلهم التأهيل التام على القيادة أثناء الليل للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات السائقين وكافة مستخدمي الطريق.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، على النهوض بالعمل المروري نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، المتمثلة في تعزيز أمن وسلامة الطرق عبر تقديم أفضل فرص التحسين والتطوير للارتقاء بالسلامة المرورية، وتماشياً مع تطلعات وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة من خلال الأمن والسلامة.

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