شرطة أبوظبي تطلق منصة ذكية للتوظيف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي منصة ذكية للتوظيف، لاستقطاب الكفاءات المتميزة من سوق العمل الخارجي، واستمراراً لنهجها كجهة رائدة في الاهتمام بتوظيف الكوادر الوطنية، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات الضرورية للوصول بيسر وسهولة إلى معاملات التوظيف المتوافرة.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية، اللواء سالم شاهين النعيمي، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار الحرص على تطبيق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى توفير خدمات متميزة.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بأن تكون رائدة في تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر إيجاد منصات رقميه تسهل عمليات استقطاب وتوظيف المواهب من سوق العمل الخارجي.

وتتيح المنصة لروادها خدمات رقمية متكاملة لا تتطلب الحضور الشخصي للباحثين عن عمل، حيث بالإمكان التقدم بطلب التوظيف، والاستعلام والتعديل على الطلبات، وتحديث السيرة الذاتية، والتواصل مع فرق العمل في إدارة الاختيار والتعيين، كما تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات لتسهيل عملية المفاضلة والاختيار بين المتقدمين للعمل.

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